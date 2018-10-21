Закат политкорректности, суд над Гарвардом и робот против бардака

1. Американцам надоела политкорректность. Согласно результатам большого опроса, опубликованным на прошлой неделе, 80% американцев считают её проблемой для общества. Одними из главных противников политкорректности являются центристы — среди них доля тех, кто считает, что культура политкорректности в американском обществе зашла уже слишком далеко, составляет 89%. Хуже них к политкорректности относятся только консерваторы-фундаменталисты (97%). Лучше всего к политкорректности, как можно было ожидать, относятся левые активисты — только 30% из них считает её проблемой. Но взгляды этой небольшой группы очень сильно оторваны от взглядов остального американского общества — даже среди традиционных левых доля тех, кто не одобряет нынешний размах политкорректности, заметно больше половины (61%). Показательно и то, что по этому вопросу существует почти полная расовая и возрастная гармония: политкорректность считают проблемой 75% черных, 79% белых, 82% азиатов, 87% американцев латиноамериканского происхождения и 88% американских индейцев. Молодежь тоже относится к политкорректности значительно хуже, чем принято считать: против неё выступает 74% американцев в возрасте от 24 до 29 лет и 79% в возрасте от 18 до 24.



В предыдущем исследовании (других авторов), опубликованном год назад, доля опрошенных американцев, считающих политкорректность проблемой, составила 71%.



2. Люди, выросшие при социализме, гораздо хуже относятся к мигрантам, чем те, кто вырос при капитализме, утверждает новое американское исследование. Автор исследования связывает это с двумя факторами: во-первых, в бывших социалистических странах люди гораздо меньше доверяют друг другу, и особенно незнакомцам. Во-вторых, из-за закрытых при социализме границ у них было гораздо меньше возможностей увидеть людей разных рас и культур и лично убедиться в том, что они «не кусаются».

3. Американский суд приступил к рассмотрению иска азиатско-американских студентов к Гарвардскому университету. Студенты обвиняют руководство Гарварда в расовой дискриминации и утверждают, что приемная комиссия университета применяет к абитуриентам азиатского происхождения гораздо более строгие требования, чем ко всем остальным. Руководство Гарварда сначала отрицало все обвинения и заявляло, что ко всем студентам применяются одинаковые стандарты, но теперь глава приемной комиссии под присягой был вынужден признать, что проходной бал SAT (американский аналог ЕГЭ) для азиатов действительно значительно выше, чем для других студентов. Так, черным и латиноамериканским выпускникам достаточно набрать 1100 баллов из 1600 возможных, чтобы получить от Гарварда приглашение подать документы, белым из провинциальных штатов типа Невады и Монтаны — 1310, а выпускникам азиатского происхождения для этого требуется набрать 1350-1380 баллов. Тем не менее Гарвард продолжает утверждать, что такая приемная политика не является расовой дискриминацией.

4. Голливудские звезды начали создавать свои цифровые копии, которые можно будет использовать в фильмах и когда их не будет в живых. После смерти Кэрри Фишер, игравшей принцессу Лею, создатели «Звездных войн» начали сканировать всех исполнителей главных ролей, но известные актеры создают свои копии и по собственной инициативе, для того, например, чтобы их дети могли продолжать получать деньги, продавая эти копии киностудиям. Процесс сканирования стоит миллион долларов, занимает два дня, а для хранения получившейся копии требуется 5-10 терабайтов памяти. Компания Digital Domain, которая предоставляет эту услугу, уже отсканировала более полусотни актеров.

5. 11 октября, через несколько часов после неудачного взлета «Союза», жители некоторых районов Китая наблюдали в вечернем небе странное явление, похожее на огромную белую загогулину. Некоторые китайские блогеры предполагают, что это были испытания гиперзвуковой ракеты DF-ZF, которую китайская армия разрабатывает с 2014 года.

6. Китайский город Чэнду, столица провинции Сычуань, собирается радикальным образом решить проблему вечернего освещения, запустив в космос искусственную луну. Спутник будет отражать солнечный свет с яркостью, в восемь раз превышающей яркость настоящей Луны, и сможет освещать территорию диаметром от 10 до 80 километров, причем размер светлого пятна можно будет настраивать с точностью до нескольких десятков метров. Руководство аэрокосмической компании, разрабатывающей спутник, утверждает, что он уже фактически готов, и запуск может состояться в 2020 году. В России подобный проект разрабатывался в 90-е годы, но был прекращен после неудачной попытки развертывания зеркала "Знамя 2.5" в 1999 году.

7. Ученые долгие годы не могли понять, каким образом пух одуванчика может подниматься так высоко и преодолевать такие расстояния. И вот, наконец, загадка разгадана: ученые из Университета Эдинбурга обнаружили, что тонкие волоски создают над семечком одуванчика воздушный вихрь, который вытягивает семечко наверх, одновременно не позволяя этому вихрю оторваться или рассеяться. Ученые утверждают, что подобное явление обнаружено в природе впервые и не имеет аналогов среди разработанных человеком технологий.



8. Все, наверное, видели в кино, как суровый надсмотрщик бьет в барабан, и рабы на галерах берутся за вёсла (если не видели — посмотрите ниже). Оказывается, примерно то же самое происходит у пчёл. Ученые университета Трент в Ноттингеме обнаружили, что старшие пчёлы издают специальные барабанные звуки, чтобы младшее ленивое поколение пободрее взялось за работу. То, что пчелы «барабанят», было известно и раньше, но цель такого поведения стала понятна только сейчас.



9. Концерн Toyota и японская компания Preferred Networks Inc, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, создали полностью автономного робота-уборщика, который распознаёт разбросанные по комнате носки, игрушки и другие предметы, собирает их и складывает на место.



10. Компания Boston Dynamics выложила в YouTube три новых видео. На одном из них человекоподобный робот Atlas занимается паркуром, на другом собакоподобный робот Spot танцует откровенные танцы, на третьем такой же робот ходит по стройплощадке. Хотя первые два видео выглядят гораздо более эффектно, самым важным является третье: Boston Dynamics готовится запускать Spot в продажу во второй половине 2019 года и испытывает его в условиях, в которых ему придется работать.