"Новая газета": Пригожин причастен к ряду криминальных историй

Близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин, попавший под санкции США за вмешательство в выборы, оказался связан не только с "фабрикой–троллей" и частной военной компанией — "ЧВК Вагнера", но и с целым рядом криминальных историй, утверждает "Новая газета".

В опубликованном расследовании журналиста Дениса Короткова " Повар любит поострее" говорится о некоем Валерии Амельченко, который по собственному признанию, принимал криминальные заказы от людей Пригожина. В частности, Амельченко причастен к нападениям на оппозиционных блогеров, в том числе со смертельным исходом, а также слежке и организации подставного ДТП.

Журналист пишет, что познакомился с Амельченко, расследуя нападение на социолога Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. В ноябре 2016 года ему вкололи неизвестное вещество, после чего он потерял сознание. Нападавшим оказался Олег Симонов, с которым работал Амельченко. По словам Амельченко, в том же году они вместе ездили в Псков, чтобы "проучить" блогера и активиста "Яблока" Сергея Тихонова . Ему вкололи неизвестный препарат на улице, после чего он умер.

Как утверждал Амельченко, Симонов вместе с ним и другими людьми из структур Пригожина ездил в Сирию, чтобы тестировать яды на пленных джихадистах. В результате смертельное отравление получил высокопоставленный сотрудник сирийской военной разведки. В 2017 году Симонов, который работал фармацевтом, был найден мертвым.

Амельченко также рассказал, что участвовал в инсценировке ДТП с предпринимательницей, у которой был имущественный спор с Пригожиным, а также приезжал в Сочи избивать оппозиционного блогера Антона Грищенко. По его словам, по заданию людей "повара Путина", он ездил на Украину.

В начале октября после очередной встречи с журналистом "Новой газеты" Амельченко пропал, перед этим сообщив в полицию о слежке. Во дворе дома Амельченко были найдены его телефоны и ботинок. Полиция ведет розыск.