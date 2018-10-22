Евросоюз призвал Россию и США сохранить договор о ракетах

Евросоюз призвал США и Россию продолжить "конструктивный диалог" по вопросам, которые касаются Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится на сайте официального представителя внешнеполитической службы ЕС. Заявление последовало после того, как в субботу Дональд Трамп анонсировал выход Вашингтона из этого соглашения, обвинив Москву в его нарушении.

Согласно заявлению, Европа ожидает, что стороны продолжат выполнять эту договоренность, которая, по мнению ЕС, имеет "решающее значение для европейской и глобальной безопасности".

Евросоюз выразил надежду, что Россия будет "серьезно" относиться к своим обязательствам по соблюдению ДРСМД, а США задумаются над последствиями возможного выхода из этого договора. В ЕС опасаются новой гонки вооружений и напоминают о том, что заключенный 30 лет назад ДРСМД составляет основу архитектуры европейской безопасности.

Документ, подписанный в 1987 году, запрещал Соединенным Штатам и СССР (правопреемником которого является Россия) хранить, производить и испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 тысяч километров, а также предписывал уничтожить уже имеющиеся ракеты и пусковые установки.

В начале октября посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон предупредила, что США намерены превентивно нейтрализовать российское ракетное оружие, которое будет разработано в нарушение ДРСМД. В сентябре издание Breaking Defence со ссылкой на источники в Минобороны США сообщало, что Пентагон впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему наземного базирования с дальностью 1600 километров.