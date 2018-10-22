Германия подтвердила прекращение поставок оружия в Саудовскую Аравию

В понедельник министр экономики Германии Петер Альтмайер подтвердил, что Берлин приостанавливает поставку оружия в Саудовскую Аравию. О таком намерении в воскресенье заявила канцлер Ангела Меркель.

Отказ от продажи оружия саудитам связан с убийством журналиста Джамаля Хашогги 2 октября: в субботу в Эр-Рияде заявили, что тот погиб случайно, в результате потасовки в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Но эти объяснения не убедили в том числе США и Турцию. Вашингтон и Анкара считают его смерть спланированной.

С начала 2018 года Германия договорилась с Саудовской Аравией об экспорте оружия общей стоимостью в 400 миллионов долларов, пишет Financial Times. Но реализуемость этих поставок сейчас стоит под вопросом: Берлин согласен их возобновить только в случае проведения Эр-Риядом тщательного расследования событий в стамбульском консульстве.

После убийства Хашогги обострились отношения США, Турции и стран ЕС с Саудовской Аравией. Вашингтон также пригрозил введением санкций. Ранее ряд американских и европейских компаний отказались от участия в большом инвестиционном форуме, организованном в Саудовской Аравии.