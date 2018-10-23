У Лондона нет доказательств эффективности вмешательства Москвы

В Лондоне признали, что у британского правительства нет доказательств успешного вмешательства России во внутреннюю политику Великобритании, хотя Москва и ведет кампанию по дезинформации. Об этом говорится в ответе британского кабинета министров на рекомендации парламента.



В июле комитет Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту подготовил отчет об угрозе дезинформации и иностранного вмешательства, который содержал 52 рекомендации.Четыре из них касаются предполагаемых попыток России повлиять на демократические процессы в Великобритании.

В ноябре 2017 года премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы, распространении фейковых новостей и попытке посеять раздор на Западе. А глава Национального центра кибербезопасности Великобритании - в кибератаках на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетический секторы.

В ответе правительства говорится, что после покушенияв Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте было зафиксировано распространение Россией 38 ложных и дезинформационных новостей, связанных с этим событием. Но у правительства нет доказательств того, что эта дезинформация оказала влияние, подчеркивается в документе.

Вместе с тем, британский кабинет министров отметил, что Лондон продолжает сотрудничать с иностранными партнерами с целью противодействия кампании дезинформации со стороны России. На эти цели британское правительство намерено в ближайшие пять лет потратить 100 миллионов фунтов стерлингов.