Корейцев предупредили о рисках курения марихуаны в Канаде

Южнокорейские граждане в Канаде, уличенные в употреблении марихуаны, будут наказаны по законам Южной Кореи. Об этом сообщает газета The Korea Times со ссылкой на полицию. Собеседник издания уточнил, что наказание коснется и тех, кто курил марихуану в разрешенном месте.

В Канаде обучается более 20 тысяч южнокорейских студентов. На родине за употребление марихуаны им грозит до пяти лет тюрьмы. Полиция Южной Кореи заявила, что планирует провести брифинги в Канаде, чтобы рассказать о рисках курения марихуаны для корейцев.

В октябре в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны. Жителям страны позволили выращивать до четырех кустов конопли и иметь при себе до 30 граммов каннабиноидов. По данным СМИ, в Канаде один из самых высоких в мире уровней потребления марихуаны, в частности, среди молодежи.