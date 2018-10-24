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Археология

Вечный Веничка. Эфир в 21:05

Писатель Венедикт Ерофеев, 1988 год

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Россия в вагоне "Москва-Петушки"

"Москва-Петушки" Венидикта Ерофеева - один из базовых текстов русской культуры, который разошелся на мемы и цитаты еще до того, как был опубликован. Кем является Веничка - юродивым, философом, "лишним человеком", - и как пьянство становится особым видом духовного поиска?

Гости Сергея Медведева - Олег Лекманов и Михаил Свердлов, авторы книги «Венедикт Ерофеев: посторонний», первой биографии писателя. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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