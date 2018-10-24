Вечный Веничка. Эфир в 21:05

"Москва-Петушки" Венидикта Ерофеева - один из базовых текстов русской культуры, который разошелся на мемы и цитаты еще до того, как был опубликован. Кем является Веничка - юродивым, философом, "лишним человеком", - и как пьянство становится особым видом духовного поиска?

Гости Сергея Медведева - Олег Лекманов и Михаил Свердлов, авторы книги «Венедикт Ерофеев: посторонний», первой биографии писателя. Эфир в 21:05.