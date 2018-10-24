Жители Ингушетии подали десятки жалоб в Роскомнадзор

30 жителей Ингушетии подали жалобы в Роскомнадзор на отключение операторами связи мобильного интернета во время проведения в Магасе митингов против соглашения о границе с Чечней. Об этом "Коммерсанту" рассказал адвокат Хусен Даурбеков, собирающий жалобы.

По его словам, всего накопилось более 400 подобных обращений, в которых указывается, что с 3 по 17 октября операторы мобильной связи отключили интернет без законных оснований и предварительного уведомления абонента.

У Роскомнадзора есть месяц на рассмотрение каждой жалобы, отметил адвокат. После того, как регулятор признает нарушения лицензионных требований, жители планируют подать в суд на операторов для взыскания компенсаций.

4 октября в столице Ингушетии, Магасе начался бессрочный митинг противников соглашения о границе с Чечней. 17 октября его организаторы приостановили акцию до 31 октября, чтобы подготовить Всемирный конгресс ингушского народа. В тот же день, как рассказали местные жители телеканалу "Дождь", в Ингушетии заработал мобильный интернет.

Участники протестов обвинили власти республики в том, что те якобы дали команду "глушить интернет". Помощник главы Ингушетии отверг эти обвинения. Операторы связи отказались от комментариев.