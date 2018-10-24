Верховный суд пересмотрит жалобу Гарри Каспарова спустя 11 лет

Верховный суд России отменил решение по жалобе Гарри Каспарова на отказ возбудить уголовное дело в отношении полицейских, задержавших его в аэропорту "Шереметьево" в 2007-м году.

"В виду новых обстоятельств, дело направлено в Головинский районный суд Москвы для нового рассмотрения", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В мае 2007-го года Каспаров был задержан сотрудниками полиции в московском аэропорту "Шереметьево", откуда собирался вылететь в Самару для участия в марше оппозиции. Задержание полицейские объяснили подозрениями в нарушении порядка оформления авиабилетов.

Каспаров пробыл в отделе полиции пять часов, в результате чего на запланированное им мероприятие не успел. Позже он пытался привлечь полицейских к ответственности по статье "превышение должностных полномочий", однако следователь прокуратуры отказал в возбуждении уголовного дела.

Оппозиционер обжаловал отказ в Головинском суде Москвы, а после того, как суд признал его законным - и в Европейском суде по правам человека. В 2016-м году ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили в отношении Каспарова две статьи Европейской конвенции о правах человека: статью, гарантирующую право на свободу и личную неприкосновенность, и статью, гарантирующую свободу собраний и объединений.