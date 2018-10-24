Турецкая полиция осмотрит колодец в саудовском консульстве

Саудовские власти сначала запретили, а затем разрешили турецкой полиции осмотреть колодец в саду своего консульства в Стамбуле в связи с делом оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в здании дипломатического ведомства. Об этом сообщает телеканал Sky News.

О том, что ранее власти Королевства отказывались допустить турецких следователей к колодцу, сообщало агентство Анадолу.

Турецкая пресса писала, что после убийства тело журналиста было расчленено и сброшено в этот колодец. Накануне Sky News со ссылкой на собственные источники сообщал, что в саду дома генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружены фрагменты тела Хашогги. Информация официально не подтверждена.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство Хашогги умышленным и заранее спланированным. США пригрозили аннулировать визы ряда саудовских чиновников и ввести против них санкции. Ряд стран, политиков и организаций бойкотировали прошедшую накануне конференцию для инвесторов в Эр-Рияде. Это, впрочем, не помешало саудовским властям заключить сделки на 50 миллиардов долларов.

Саудовские власти арестовали по этому делу 18 человек и принесли соболезнования родным Хашогги. Предполагается, что журналист был задушен при попытке бежать из саудовского консульства, куда он вошел для того, чтобы забрать документы для оформления брачного союза. Инцидент произошел 2 октября.