Информатор из статьи "Новой газеты" о Пригожине явился в полицию

В Санкт-Петербурге в полицию пришел Валерий Амельченко, рассказавший "Новой газете" о выполнении криминальных заказов по заданию людей близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина. Как сообщает "Фонтанка", Амельченко явился в полицию с адвокатом и заявил, что никто не совершал против него преступлений и попросил прекратить объявленный в его отношении розыск.

В начале октября после очередной встречи с журналистом "Новой газеты" Амельченко пропал, перед этим сообщив о слежке. Во дворе дома Амельченко были найдены его телефоны и ботинок. Полиция объявила его в розыск. По факту его пропажи Следственный комитет начал проверку.

Ранее Амельченко рассказал "Новой газете", что в 2012-2014 годах работал на структуры Пригожина. По его словам, он лично участвовал в нападениях на оппозиционных блогеров и политиков. Он утверждает, что его напарник –​ Олег Симонов – ввел ядовитые инъекции мужу юриста ФБК Любови Соболь и псковскому блогеру Сергею Тихонову, что окончилось смертью последнего. Амельченко сообщил изданию о поездках в Сирию, чтобы испытывать яды на пленных джихадистах, а также в Донбасс.

Расследование "Новой газеты" о Евгении Пригожине, которого называют поваром Путина, руководителем фабрики троллей и владельцем "частной военной компании Вагнера" было опубликовано 22 октября. Выпуску статьи предшествовали угрозы в адрес главного редактора газеты и самого автора – Дениса Короткова. В редакцию были подброшены похоронный венок и отрезанная баранья голова.