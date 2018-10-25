Осужденная условно активистка Походун обратилась в ЕСПЧ

Защита медсестры и активистки из Красноярска Оксаны Походун, осужденной по обвинению в экстремизме, обратилась в Европейский суд по правам человека. Об этом в четверг сообщил адвокат международной правозащитной организации "Агора" Владимир Васин.

Походун, которую суд приговорил к двум годам лишения свободы условно, настаивает, что власти нарушили ее право на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения.

Российские суды не учли, что ключевые доказательства по делу походун – протоколы осмотра страницы в интернете – имели явные признаки фальсификации и редактирования, подтвержденные в судебном заседании, говорится в пресс-релизе "Агоры".

По версии следствия, Оксана Походун на созданной под псевдонимом еще в 2012 году странице во "ВКонтакте" с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года разместила серию изображений, возбуждающих ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Картинки, в частности, касались отношения к событиям на Украине, некоторым священнослужителям и к президенту России Владимиру Путину. Она утверждает, что спорные изображения находились у нее в закрытом альбоме социальной сети и доступ к ним имела только она.



Оксана Походун свою вину не признает. По ее мнению, преследование связано с ее активной гражданской позицией.