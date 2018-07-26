В Красноярске суд оставил в силе приговор за картинки во "ВКонтакте"

В Красноярске краевой суд сегодня оставил в силе приговор в отношении медсестры Оксаны Походун за размещение фотографии в закрытом альбоме на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Её осудили по статье "возбуждение ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения и отношения к религии".



Как сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии" адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Владимир Васин, защищавший интересы Походун, в ходе апелляционного заседания представитель прокуратуры, как и в суде первой инстанции, настаивал на реальном лишении свободы – полтора года в колонии-поселении. Гособвинитель заявлял о "особой общественной опасности содеянного".

По версии следствия, Оксана Походун на созданной под псевдонимом еще в 2012 году странице во "ВКонтакте" с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года разместила серию изображений, возбуждающих ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Картинки, в частности, касались отношения к событиям на Украине, некоторым священнослужителям и к президенту России Владимиру Путину. Она утверждает, что спорные изображения находились у нее в закрытом альбоме социальной сети и доступ к ним имела только она.



Оксана Походун свою вину по прежнему не признает. По ее мнению, преследование связано с ее активной гражданской позицией. В течение двух лет она должна отмечаться в правоохранительных органах, иначе мера наказания станет реальной, а не условной.