В Белом доме отвергли информацию о прослушке телефона Трампа

Президент США Дональд Трамп пользуется только служебным телефоном, который служба безопасности регулярно проверяет на возможное прослушивание. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.
Так он прокомментировал публикацию газеты The New York Times о том, Трамп иногда использует личный телефони что американские спецслужбы неоднократно предупреждали президентао прослушивании этих разговоров разведками России и Китая.
Сам Трамп назвал эту информацию "фейком", хотя и признал, что иногда использует свой личный смартфон, предупреждая об этом свое окружение.
В ответ в редакции The New York Times заявили, что опираются на проверенные источники и не сомневаются в достоверности опубликованного материала. Там также отметили, что, согласно интернет-архивам, большинство своих твитов Трамп отправляет с айфона.
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