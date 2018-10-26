В Москве вспоминают жертв трагедии в Театральном центре на Дубровке

В Москве сегодня на площади перед Театральным центром на Дубровке вспоминают жертв трагедии, произошедшей 16 лет назад. На акцию пришли около 200 человек, сообщает "Коммерсантъ".

26 октября 2002 года власти прервали переговоры и пошли на штурм здания, захваченного террористами во время представления мюзикла "Норд-Ост". В результате спецоперации погибли 130 человек. По данным общественной организации "Норд-Ост" - 174 человека. Ещё более 700 пострадали. Причиной смерти многих заложников стал пущенный в помещение газ, состав которого до сих пор засекречен. У медиков, которые спасали жизни пострадавших, не было информации о необходимом антидоте.

Память погибших почтили минутой молчания. Участники траурной акции по традиции возложили цветы и венки к мемориальной доске. Затем состялся небольшой концерт-реквием.

В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства гибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении лиц, ответственных за гибель людей при штурме.