Путин: заложников из "Норд-Оста" хотели убить на Красной площади

Президент России Владимир Путин заявил, что террористы, захватившие театральный центр на Дубровке в 2002 году, собирались вывезти заложников на Красную площадь и там убить. Чтобы этого не произошло, власти приняли решение о штурме, говорит глава государства в опубликованном в четверг фрагменте предвыборного фильма "Путин".

По словам президента, убийства заложников должны были оказать "воздействие на руководство, на спецслужбы", чего нельзя было допустить. При этом газ, который распылили в театральном центре, "поначалу не сработал", но Путин все равно отдал приказ о штурме.

Глава государства добавил, что гибель "немалого" числа заложников была вызвана "неумением действовать в той обстановке" и что пострадавшим от газа надо было "просто сделать укол и все".

23 октября 2002 года в Москве во время показа мюзикла "Норд-Ост" террористы захватили и три дня удерживали около тысячи человек в Театральном центре на Дубровке, требуя вывода российских войск из Чечни.

26 октября власти прервали переговоры и начали штурм здания Театрального центра. В зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. По официальным данным, погибли 130 заложников, более 700 пострадали. По данным общественной организации "Норд-Ост", число погибших составляет 174 человека.

Бывшие заложники и родственники тех, кто погиб при штурме, убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на террористах, но и на российских властях. Защита потерпевших настаивает, что сотрудники силовых структур отказывались сообщить медикам, какой именно антидот нужен пострадавшим.