Amnesty International заступилась за правозащитников в России

Amnesty International потребовала от российских властей прекратить преследования правозащитников и обеспечить соблюдение международных обязательств в области соблюдения прав человека.

В пятницу представители организации и гражданские активисты принесли в администрацию президента России более 169 тысяч подписей в поддержку правозащитников, работающих в 11 регионах страны. Они также запустили в небо недалеко от Кремля воздушные шары с именами активистов, которые отстаивают права человека, передает корреспондент Радио Свобода.

В пресс-релизе Amnesty International подчеркивается, что в России против правозащитников выдвигают необоснованные обвинения, нападения на них эффективно не расследуются, а российские официальные лица, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, "допускают провокационные высказывания, очерняющие правозащитников".

В качестве примера авторы заявления приводят преследование главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, которого судят по делу о хранении наркотиков. Кадыров публично назвал правозащитника наркоманом. Титиев и его коллеги уверены, что наркотики подбросили полицейские, и что власти республики хотят избавиться от "Мемориала".

В Amnesty также напомнили про процесс над волгоградским правозащитником Игорем Нагавкиным, которого обвиняют в краже. Авторы обращения и соратники активиста называют дело сфабрикованным.

Правозащитники также напомнили, что до сих пор не расследовано нападение на активиста "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху.