К матери арестованного по делу "Нового величия" пришла полиция

Полиция пришла домой к матери арестованного по делу "Нового величия" Дмитрия Полетаева, сообщили Радио Свобода организаторы акции в поддержку арестованных, которая намечена на воскресенье.

Представившись сотрудниками "уголовного розыска", полицейские вручили Галине Полетаевой предупреждение прокуратуры о "недопустимости экстремизма" на акции и потребовали его подписать. Полетаева отказалась это делать. Тогда полицейские зачитали бумагу в ее присутствии, сняв это на камеру мобильного телефона.

Ранее родители арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети" заявили, что выйдут на акцию с требованием прекратить преследование своих детей вопреки отказу мэрии Москвы согласовать ее. В заявлении говорилось, что родители "не могут оставаться дома", но призывают всех, кто хочет поддержать их, приходить "без плакатов и лозунгов, не приносить с собой флаги, ничего не скандировать, не перекрывать дорог, чтобы не подвергать никого напрасному риску". В этом случае, как считают родители, "у власти не будет лишнего повода для задержаний".

В числе подписавших заявление была и Галина Полетаева.

Во вторник власти Москвы отказали заявителям акции "Шествие в защиту нового поколения", одними из организаторов которой выступили родители арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Единственным, но главным условием заявителей было то, что шествие должно закончиться на Лубянской площади. Чиновники предложили провести акцию в районе Люблино или от метро "Октябрьское поле" до метро "Щукинская". Однако родители все равно решили выйти в центр Москвы.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. Один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.

Сообщество "Сеть", по версии следствия, также является экстремистской организацией, ячейки которой якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. По этому делу проходят 11 анархистов и антифашистов. Правоохранители считают, что участники сообщества готовили теракты в России, чтобы поднять вооруженный мятеж.

Арестованные по обоим уголовным делам неоднократно заявляли о пытках, примененных по отношению к ним с целью выбить признательные показания.