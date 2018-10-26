Франция выслала иранского дипломата, причастного к подготовке взрыва

Из Франции выслан иранский дипломат, причастный к подготовке теракта. В министерстве иностранных дел Франции считают, что во время митинга иранской оппозиции в пригороде Парижа там должна была взорваться бомба. По сведениям агентства France-Presse, высланный из Парижа иранский дипломат, являясь сотрудником иранских спецслужб, был причастен к подготовке взрыва.

По данным агентства, Париж решил выслать иранского дипломата в начале октября. Власти обоих государств договорились не сообщать об этом журналистам, чтобы публикации в СМИ не помешали переговорам по иранской ядерной программе. Как сообщает RFI, эти переговоры ведутся между Францией, рядом европейских стран, Китаем, Россией и Ираном.



В министерствах иностранных дел Ирана и Франции отказались комментировать появившуюся информацию. По данным агентства Reuters, в конце августа МИД Франции рекомендовал своим сотрудникам отложить все поездки в Иран. Французские спецслужбы считают, что заказчиком взрыва была Дирекция внутренней безопасности при Министерстве разведки Ирана. Теракт планировали совершить на ежегодном съезде иранской оппозиции в парижском пригороде Вильпент 30 июня.



В начале октября Франция заблокировала счета и активы Дирекции внутренней безопасности Ирана. Вместе с тем, серьезные санкции против Тегерана так и не были введены – в связи с переговорами по ядерной программе Тегерана.