Президент Мексики предложил решение иммиграционного кризиса с мигрантами из Центральной Америки, проходящими через страну в поисках убежища в США. Мексика предложила мигрантам, готовым попросить убежище в стране, временные разрешения на работу, документы, медицинскую страховку и образование для детей.

План был озвучен в пятницу президентом страны Энрике Пенья Ньето, сообщает агентство Reuters. Он заявил, что программа "Это твой дом" предложена в качестве первого шага в поиске постоянного решения проблемы только тем мигрантам, кто соблюдает законы Мексики. Президент не уточнил, что будет с людьми, отказавшимися принять его предложение.

В этом году в Мексике обострился миграционный кризис — тысячи людей из стран Центральной Америки прорываются через страну в США, чтобы получить там убежище. Большинство из них отправляются в поход из-за низкого уровня жизни в своих странах. Экономические мигранты не защищены теми же правами, что беженцы или люди, нуждающиеся в политическом убежище, и их не обязаны принимать другие страны.

Прямо сейчас через Мексику направляется очередной "караван мигрантов" из нескольких тысяч человек. Несколько дней назад они прорвались через мексиканскую границу, и сейчас находятся примерно в полутора тысячах километров от границы c США. Большинство из мигрантов в караване отказались оставаться в Мексике по предложенному властями плану, сообщает канал NBC News.

На этой неделе президент США Дональд Трамп приказал направить на границу с Мексикой военнослужащих для сдерживания колонны мигрантов. По просьбе президента, Пентагон разместит на границе с Мексикой до тысячи военных, в помощь двум тысячам служащих Национальной гвардии, уже охраняющим границу.