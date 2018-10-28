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В Британии разбился вертолет владельца ФК "Лестер Сити"

Фанаты "Лестер Сити" празднуют победу. Лестер, Британия, 3 мая 2016

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В Британии разбился вертолет владельца "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхи. В момент аварии тайский бизнесмен находился на борту машины. Об этом сообщает Би-би-си. Инцидент произошел в субботу через 30 минут после окончания футбольного матча в Лестере.

Сразу после взлета вертолет резко потерял скорость, упал и взорвался прямо на парковке стадиона. Причины катастрофы пока неизвестны. По рассказам очевидцев, у машины не работал хвостовой винт.

После перехода в управление тайского бизнесмена команда-аутсайдер "Лестер Сити" в течение шести лет сумела выбиться в лидеры. В 2016 году она впервые за более чем столетнюю историю завоевала титул чемпиона Англии. Шансы клуба на победу в чемпионате в начале сезона оценивались букмекерами как 1 к 5000.

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