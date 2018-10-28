Великое переселение носорогов, шоры для клерков и мозг космонавтов

1. Датские ученые придумали способ одним махом решить сразу две серьезных экологических проблемы: вымирание крупных травоядных млекопитающих третьего мира в результате браконьерства и исчезновение европейских и североамериканских экосистем в результате глобального потепления. Они предлагают переселить слонов, носорогов и прочих крупных травоядных в Европу, США и Канаду. С одной стороны, эти травоядные будут помогать деревьям и кустарникам занимать новые территории, разнося их семена в своём навозе. С другой, они будут подъедать слишком разросшуюся траву, которая служит основным средством распространения уничтожающих экосистемы пожаров.

На основе компьютерной модели изменения климата ученые пришли к выводу, что при реализации самых пессимистичных прогнозов к 2070 году африканские слоны будут неплохо себя чувствовать в Англии, Франции, Бенилюксе, Калифорнии и Техасе. К сожалению, ученые не предлагают переселить слонов на их родину, в Россию, зато овцебыки, обитающие сейчас только на крайнем севере Канады, Аляски и России, найдут себе новый дом в окрестностях Новосибирска и Красноярска. Зубры перестанут быть монополией Белоруссии и расселятся по всей территории Европы от Лиссабона до Владивостока (но лучше всего они будут себя чувствовать на Лазурном берегу Франции). Тапиры в Россию не попадут, им будет хорошо в северной Испании и южной Германии. А вот у индийских носорогов есть некоторый шанс попасть в Московскую и Тульскую область — как и в окрестности Нью-Йорка и Вашингтона, хотя особенно уютно им там не будет. Лучшими местами для жизни африканских носорогов станут тихоокеанское побережье Канады, Скандинавия, Центральная Европа и правобережная Украина.

С носорогами, кстати, авторы предлагают не дожидаться 2070, а прямо сейчас начать переселять их в Австралию, где для них природой и человеком уже созданы фактически идеальные условия.

Кстати, бегемоты, которых наркобарон Пабло Эскобар когда-то завез в свое имение, после его смерти разбежались по колумбийским джунглям, отлично там прижились и размножились до такой степени, что теперь колумбийские власти ищут способы контролировать их популяцию.

2. «Проблема вагонетки» (Тяжёлая неуправляемая вагонетка несётся по рельсам. На пути её следования находятся пять человек, привязанные к рельсам. Вы можете переключить стрелку — и тогда вагонетка поедет по другому, запасному пути, на котором находится один человек, также привязанный к рельсам. Каковы ваши действия?) долгие годы считалась абстрактным мысленным экспериментом, интересным только философам этики и не имеющим отношения к реальной жизни. Пока не появились самоуправляемые автомобили. Как только машины без водителя стали реальностью, сделалось понятно и то, что эту задачу необходимо решать практически: аварийная ситуация, в которой искусственный интеллект должен будет выбрать, сбить ему несколько пешеходов на переходе или одного, свернув на тротуар, может быть вполне реальной — как и множество других подобных задач, ранее считавшихся абстрактными.

Вместо того, чтобы решать эти вопросы самим, исследователи из MIT отдали этот вопрос на суд публики. В 2014 они сделали сайт Moral Machine с тестами, имитирующими разные аварийные ситуации на дороге, в которых посетители сайта должны были решать за управляющую беспилотным автомобилем программу, чьими жизнями ей пожертвовать, а чьи спасти.

Популярность сайта оказалась неожиданной для его создателей — за 4 года на вопросы ответило 40 миллионов человек со всего мира. Теперь результаты наконец обработали и опубликовали. Они выявили интересные межкультурные различия.

Так, жители бедных стран с высоким имущественным неравенством предпочитали в первую очередь спасать людей с высоким социальным статусом («начальство»), сбивая людей с низким («бездомные»).

Жители богатых стран с большей готовностью, чем жители бедных, сбивают правонарушителей, включая и тех, кто просто переходит улицу на красный свет.

Жители южных стран стараются спасать женщин, жертвуя мужчинами. Северяне исповедуют гендерное равноправие.



Жители западных стран (Франция, Великобритания, Австралия, США, Израиль и т. д.) во всех ситуациях старались спасти как можно больше людей, невзирая на то, кто они. Жители же восточно-азиатских стран (Китай, Тайвань, Сингапур, Южная Корея) и примкнувшие к ним финны делали выбор исходя в в основном не из количества спасаемых или гибнущих людей, а из того, кто эти люди.

Кроме того, европейцы и североамериканцы старались в первую очередь спасти детей, а жители восточной Азии (а также финны и переметнувшиеся на сторону Азии израильтяне) в первую очередь спасали стариков, даже если ради этого нужно было пожертвовать детьми.

А вот в вопросе о том, кого спасать первыми — пассажиров или пешеходов, — мнения азиатов диаметрально разделились. Самыми ярыми сторонниками спасения пешеходов за счет пассажиров оказались японцы, самыми ярыми сторонниками спасения пассажиров за счет пешеходов — китайцы. Остальные азиаты тоже больше склонны спасать пассажиров, а европейцы, наоборот, пешеходов.

Будут ли создатели беспилотных автомобилей учитывать эти пожелания и программировать их по-разному для разных стран, пока не ясно.

3. Модная концепция открытого офисного пространства без кабинетов и перегородок, где все сотрудники сидят в одном большом зале, имеет как сторонников, так и противников. Пока они спорят, как open space влияет на производительность и эмоциональное состояние сотрудников, компания Panasonic решала практическую проблему: её дизайнеры разработали шоры для офисного планктона. В шоры вмонтированы и шумоподавляющие наушники с системой блютуз, блокирующие окружающие звуки, но позволяющие говорить по телефону и слушать музыку. Новое устройство, по утверждению дизайнеров компании, позволяют сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на посторонние раздражители, фактически в любых условиях.

4. Считается, что у мушек-дрозофил довольно примитивное зрение, но канадские ученые из Университета Торонто выяснили, что дрозофилы способны узнавать «в лицо» других особей своего вида, причем даже лучше, чем люди различают по лицам других людей.

5. Зато, как обнаружили американские ученые из Университета Техаса в Далласе, люди способны весьма точно определять характер человека просто по очертаниям его фигуры, даже не глядя на его лицо. Испытуемым предложили определить характер по 140 моделям разных типов тел, созданных на основе систематизации отсканированных в трех измерениях тел около 4000 настоящих людей разных возрастов, полов, профессий и других индивидуальных качеств, и выбрать, какие из 30 основных черт характера являются для них наиболее типичными. Участники эксперимента одинаково и стабильно определили большинство черт характер как для мужских, так и для женских моделей. Наиболее точно они определяли экстравертность, осторожность, лень, неорганизованность, самоуверенность, самоконтроль и любопытство. Уровень интеллекта испытуемым удалось определить и для мужских и для женских тел, но для мужчин - значительно более точно. Застенчивость удалось определить только для женщин, а склонность к сотрудничеству - только для мужчин. Хуже всего у испытуемых получалось определять упрямство, раздражительность, беспокойность, надежность и добропорядочность.



6. Рассказы о том, как люди едут в Диснейленд, чтобы развеять там прах своих почивших близких, считались в США популярной городской легендой. И вот теперь Wall Street Journal выяснил, что это не легенда, а горькая правда. Причем таких случаев не единицы, а сотни. У сотрудников парка есть даже специальные пылесосы с фильтрами мельчайших частиц для уборки кремационного праха. Чаще всего, по словам сотрудников, посетители любят разбрасывать прах умерших родственников в аттракционе «Дом с привидениями», где этого праха скопилось столько, что, по словам одного из сотрудников, «это уже даже не смешно»



7. Около 6000 американских солдат, прибывших в Исландию для участия в крупнейших совместных учениях НАТО со времен Холодной войны, выпили в барах столицы страны Рейкьявика абсолютно всё пиво. Владельцам баров пришлось просить пивзаводы о подвозе стратегических резервов, но не хватило и их. Всего в учениях, которые пройдут в Норвегии, должно принять участие около 50 тысяч человек, так что Норвегии пора обращаться к партнерам по НАТО за экстренной пивной помощью.

8. НАСА опубликовало фото странного айсберга, на который его специалисты случайно наткнулись, изучая в Антарктиде другой гигантский айсберг размером почти в 2000 квадратных километров. Айсберг, который они увидели рядом, был почти идеальной геометрической формы. Работник НАСА Джереми Хайберг, который первым его заметил, говорит, что айбсерги в форме столешницы — довольно распространенное явление, но правильные прямые углы он видит в природе впервые.

9. Медицинские специалисты из Бельгии изучили сканы мозга десяти российских космонавтов до и после шестимесячного пребывания на орбите и обнаружили, что количество мозговой ткани после длительных космических полетов сокращается. Большая часть серого вещества восстанавливается примерно через семь месяцев после возвращения с орбиты, но белое вещество мозга, наоборот, продолжает убывать и дальше.



10. На художественном аукционе Christie's впервые продали картину, созданную искусственным интеллектом. Результат торгов превзошел самые смелые ожидания. В Christie's надеялись, что «Портрет Эдмунда Белами» удастся продать за 7-10 тысяч долларов, но в конце концов анонимный покупатель выиграл аукцион, предложив за работу $432,500. За её созданием стоит группа французских художников под названием Obvious, которая «скормила» алгоритму типа GAN (generative adversarial network) 15 тысяч портретов, написанных между 14-м и 20-м веками, чтобы научить его писать картины — и, как мы видим, не зря.