Тысячи северодвинцев протестовали против мусорных полигонов

В Северодвинске в воскресенье около 3 тысяч человек вышли на акцию протеста против двух крупных проектов захоронения мусора в Архангельской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

Местные жители призывают власти отказаться от строительства экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе, а также полигона для складирования твердых отходов в поселке Рикасиха. Оба объекта планируется разместить рядом с местами отдыха горожан. В то же время митингующие согласны обсудить возможность строительства заводов по переработке мусора.

В прошлое воскресенье на протесты против так называемого экотехнопарка "Шиес" вышли несколько сотен человек. Архангельские власти утвердили соответствующий инвестиционный проект 18 октября. Предполагается, что в "Шиес" будут свозиться отходы из Москвы. Власти заверяют, что мусор будет упаковываться по европейским стандартам.

14 октября северодвинцы проголосовали против мусорного полигона в Рикасихе: за строительство объекта высказались 39 человек, против — 1138. Это были публичные слушания, решение которых не имеет обязательного характера.

Решение о вывозе мусора из столицы в другие регионы возникло после "мусорных" протестов в Подмосковье. Первые митинги в Архангельской области против ввоза московского мусора прошли еще летом.