В Подмосковье проходят акции против мусорных полигонов

Сразу в нескольких городах Подмосковья в субботу проходят акции против мусорных полигонов. Значительная часть мероприятий согласована с местными властями. Заявки на митинги были поданы Волоколамске, Дмитрове, Клину, Красноармейске, Сергиевом Посаде и других городах и поселках, жители которых жалуются на проблемы со здоровьем из-за свалок.

В министерстве экологии и природопользования Московской области сегодня сообщили о закрытии так называемой "старой карты" полигона Ядрово под Волоколамском. Там после отравления детей свалочным газом прошло уже несколько акций протеста.

Чиновники подчеркнули, что речи о закрытии "Ядрово" не идет, но мусор там теперь будут свозить на некую "новую карту". Как от этого изменится экологическая обстановка, в министерстве не уточняют. Участники сегодняшней акции требуют полного закрытия полигона. Они уже провели митинг у памятника героям-саперам. Вторая часть акции пройдет у самого "Ядрово"; в мероприятиях участвуют более тысячи человек передает корреспондент Радио Свобода.

Накануне у мэра города Петра Лазарева прошли обыски. Он связывает их с угрозами, которые поступали от вышестоящего начальства, в связи с мусорным полигоном. Лазарев в беседе с Радио Свобода заявил, что жители Волоколамска продолжат бороться за полное закрытие "Ядрово".

В Серпухове, где сегодня тоже проходит согласованный митинг, задержали активиста "Левого блока" Станислава Кирюшкина. Его соратники связывают действия полиции с акцией против местного мусорного полигона "Лесная". В прошлую среду суд постановил закрыть свалку, но в местной администрации считают, что это временное решение.