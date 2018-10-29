В "Ленкоме" прощаются с актером театра и кино Николаем Караченцовым

В московском театре "Ленком" родные, коллеги и поклонники прощаются с актером Николаем Караченцовым, который умер 26 октября накануне своего 74-летия. Движение на прилегающих к театру улицах перекрыто.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет служил в "Ленкоме". Он сыграл около ста ролей в кино.

Отпевание Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Николай Караченцов умер 26 октября в Москве в реанимации 62-й онкологической больницы. В 2017 году Караченцову поставили диагноз "рак легких". Лечение в Израиле не дало положительных результатов.