СМИ: в Москве за стрельбу задержали замглавы департамента Минфина

В Москве за стрельбу задержан чиновник Министерства финансов России. По данным источников РБК, речь идет о заместителе директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Павле Ефимове.
Собеседник издания рассказал, что чиновник 22 октября в результате конфликта выстрелил из травматического пистолета в грудь сотруднику компании "Спецлитмаш". Ефимова задержали 28 октября.
Официального подтверждения этой информации пока нет. О состоянии пострадавшего не сообщается.
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