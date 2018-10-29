СМИ: в Москве за стрельбу задержали замглавы департамента Минфина

В Москве за стрельбу задержан чиновник Министерства финансов России. По данным источников РБК, речь идет о заместителе директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Павле Ефимове.

Собеседник издания рассказал, что чиновник 22 октября в результате конфликта выстрелил из травматического пистолета в грудь сотруднику компании "Спецлитмаш". Ефимова задержали 28 октября.

Официального подтверждения этой информации пока нет. О состоянии пострадавшего не сообщается.