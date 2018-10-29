Ангела Меркель уйдет с поста канцлера Германии после истечения мандата

Канцлер Германии Ангела Меркель покинет свой пост после истечения мандата в 2021 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на её слова. Меркель бессменно занимает пост канцлера Германии с 2005 года.

О своей готовности покинуть пост Меркель заявила в понедельник, 29 октября, на заседании президиума возглавляемой ею партии в Берлине, сообщают источники агентсв Reuters и DPA.

В понедельник на той же встрече она заявила также об уходе с должности главы партии "Христианско-демократический союз Германии".

По информации Welt, причиной такого решения стало неудачное выступление ХДС на земельных (региональных) выборах. В воскресенье на выборах в ландтаг федеральной земли Гессен ХДС набрал 27 процентов голосов, потеряв больше 11 процентов по сравнению с предыдущими выборами.

Две недели назад на земельных выборах в Баварии партнер ХДС по правящей коалиции Христианско-социальный союз потерпели сокрушительное поражение, потеряв абсолютное большинство в ландтаге, которое они имели на протяжении почти 50 лет.

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