Российские власти собираются забрать имущество Меджлиса в Крыму

Власти аннексированного Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымско-татарского народа подконтрольной России организации – Духовному управлению мусульман Крыма. Об этом в понедельник заявил глава российского правительства на полуострове Сергей Аксенов.

Инициативу о передаче имущества выдвинули накануне на национальном съезде мусульман, не уточнив перечень объектов. В руководстве самого Меджлиса пока не прокомментировали заявления Аксенова, передает портал "Крым.Реалии".

Здание Меджлиса крымско-татарского народа в Симферополе изъяли в пользу России вскоре после аннексии в 2014 году. 26 апреля 2016 года решением подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма Меджлис был признан экстремистской организацией и запрещен на территории России.

Суд в Гааге обязал Москву прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Россия до сих пор не выполнила эти требования.