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Обвиняемому в терроризме стороннику Мальцева продлили арест

Сергей Рыжов (Архивное фото)

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Московский городской суд продлил арест стороннику оппозиционного политика Вячеслава Мальцева Сергею Рыжову до 2 февраля 2019 года. Активиста обвиняют в подготовке террористического акта в Саратове.

Рыжов был задержан 2 ноября 2017 года. Он провёл месяц в психиатрической клинике, остальное время в следственном изоляторе. Активист отрицает все обвинения. Адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы Рыжова, утверждает, что дело носит политический характер. До этого его неоднократно преследовали за участие в протестных акциях.

На суде по вопросу о продлении ареста Сергея Рыжова
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В октябре 2018 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Рыжова на приговор судьи Октябрьского районного суда Саратова, присудившего ему 80 часов обязательных работ. Активиста обвинили в организации "прогулок свободных людей" сторонников оппозиционного политика Вячеслава Мальцева.

Рыжова обвиняют в подготовке теракта на Театральной площади Саратова 5 ноября. В этот день, как неоднократно заявлял Мальцев, в России якобы должна была произойти революция. Сам Мальцев летом 2017 года бежал за границу. В ноябре в связи с заявлениями националиста о революции были задержаны десятки его предполагаемых сторонников по всей России.

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