Дайте вами порулить! Арье Готсданкер – о дарованном авторитете

В России и в Израиле в минувшие месяцы и недели прошли муниципальные выборы, а в каких-то регионах они продолжаются. Наблюдая параллельно за этими процессами, я снова и снова убеждаюсь в том, сколь различны предвыборные технологии и процессы в демократических странах и в странах с "управляемой" демократией. Если в России основная борьба идет за организацию правильного списка кандидатов, за то, каких спойлеров допустить, а кого к борьбе не допустить, то в Израиле не по-детски бьются за внимание избирателей, обещания льются как из рога изобилия, все бурлит, все обсуждают высказывания и поступки кандидатов, многие не гнушаются тем, чтобы поворошить грязное белье конкурентов. В России тоже кандидаты раздают обещания, встречаются с избирателями, но основная борьба разворачивается на этапе формирования списка кандидатов – кто в итоге пойдет на выборы, а кто будет создавать массовку. Такой подход более чем объясним. Сформировав "правильный" список кандидатов, власть уменьшает сомнения избирателя в том, кто там настоящий лидер и за кого нужно голосовать.

​В одном из своих недавних текстов я проводил параллели и определял различия между двумя типами лидерства: основанном на популярности и основанном на авторитете. Израильский политик (как и политики в большинстве стран с развитой демократией) работает на популярность. Самый простой путь получить популярность – заняться популизмом. В конце 2014 года мне довелось принять участие в предвыборном опросе общественного мнения израильских граждан. Вскоре после того, как мы подвели итоги исследования и сформулировали выводы, часть наших находок появилась в виде предвыборных тезисов некоторых политиков. Я понимал, что теоретически так и работают политические механизмы в странах с развитой демократией, но чтобы это происходило вот так – прямо наглядно, как в песне "утром в куплете, вечером в газете", – не ожидал. Я тогда назвал этот механизм "чего изволите, все пообещаю, только дайте вами порулить!". Конечно, у западных политиков дела часто расходятся со словами, но не на 100%. Какие-то свои предвыборные обещания они должны выполнить, иначе шансов переизбраться у них не будет.

В России и некоторых азиатских странах избиратель не выбирает политика, а демонстрирует лояльность лидеру. Исторически общество в этих странах устроено так, что народ не выбирает своего представителя, а подтверждает лояльность вождю. Если и появлялась возможность выбрать, то нужно было быстро определиться, "чьих ты будешь", то есть быстро определиться, в чьей ты команде, с кем ты. Соответственно, психологически избиратель в России не выбирает политика, а демонстрирует лояльность самому авторитетному. Для этого списки кандидатов и составляются определенным образом – чтобы ни у кого не было сомнений, кто у нас самый главный. Сначала разворачиваются подковерные интриги, потом проходят согласования по различным уровням, а потом финального кандидата демонстрируют публике для торжественной легитимизации уже фактически состоявшегося назначения. Соответственно, тот кандидат, который создаст впечатление самого авторитетного, получит поддержку избирателей. Ну а если процента не хватит, то всегда могут и "дорисовать" – для того, чтобы еще раз показать, кто тут главный и на чьей стороне сила.

Заработанный авторитет предполагает ответственность за свои действия – в отличие от административного, подаренного администрацией президента

Для того, чтобы в правильности выбора не осталось совсем уж никаких сомнений, сам национальный лидер может лично поддержать кандидата, даровав ему таким образом немного административной поддержки. Обычно этого хватало, но вот на недавних выборах в Приморье система дала сбой, народ пошел и проголосовал за не того кандидата. В регион срочно отправили отряд политтехнологов и что мы видим? Новый кандидат – вроде как уже и независимый, свой, приморский, даже немного оппозиционный, развернул настоящую предвыборную кампанию, но уже пошли скандалы, что некоторых муниципальных депутатов жестко продавливали: или ставь свою подпись, или уезжай из региона. Привычный политический механизм буксует, и никто не знает, что теперь делать. Если нельзя "отгрузить" немного авторитета нужному кандидату напрямую из Кремля, то значит, нужно искать того, кто своей долгой политической или бизнес-карьерой заработал авторитет у себя в регионе. А разве такое возможно, если последние 16 лет лидером мог стать только тот, кто заручился благорасположением администрации президента?

Если в России будет восстанавливаться демократическая система выборов, то скорее всего, просто сделать кальку с западной не получится. Для того чтобы потенциальному кандидату заработать авторитет, ему придется серьезно потрудиться, научиться держать предвыборные обещания, уметь урегулировать конфликтующие интересы разнообразных групп, не попадать в коррупционные скандалы, да и вообще, как говорится, "беречь честь смолоду". В отличие от западного политика: такому – выросшему самостоятельно – народному избраннику не нужно быть популистом, ему не нужно будет "подкупать" избирателей повышением пенсии или дополнительными льготами. От него в первую очередь будут требоваться справедливость и порядок, а если еще получится установить золотое правило "что себе желаю, то и людям предлагаю", то вообще цены такому политику не будет. Заработанный авторитет предполагает ответственность за свои действия – в отличие от административного, подаренного администрацией президента.

Арье Готсданкер – организационный психолог, эксперт по управлению изменениями и психологией масс

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