Кремль одолел крамолу?

Приморский избирком выполнил рекомендацию ЦИКа. Итоги выборов губернатора признаны недействительными. Признавать победу кандидата КПРФ Андрея Ищенко, отменив результаты на фальсифицированных участках или пересчитав голоса, не стали.

Теперь спорят: Кремль не признал фальшивую «победу» единоросса Андрея Тарасенко и отреагировал на массовые протесты жителей Владивостока или так и было задумано, скандалом с переписыванием протоколов не дать победит коммунисту Андрею Ищенко.

Что дальше? Что значит приморский инцидент для политической системы? Обсудят секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, политологНиколай Петров, политики Николай Марковцев (Владивосток) и Соломон Гинзбург (Калининград).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 20 сентября в 19:05