Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Кремль одолел крамолу?

Владимир Путин во Владивостоке 12 сентября 2018

Смотреть комментарии

Приморский избирком выполнил рекомендацию ЦИКа. Итоги выборов губернатора признаны недействительными. Признавать победу кандидата КПРФ Андрея Ищенко, отменив результаты на фальсифицированных участках или пересчитав голоса, не стали.

Теперь спорят: Кремль не признал фальшивую «победу» единоросса Андрея Тарасенко и отреагировал на массовые протесты жителей Владивостока или так и было задумано, скандалом с переписыванием протоколов не дать победит коммунисту Андрею Ищенко.

Что дальше? Что значит приморский инцидент для политической системы? Обсудят секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, политологНиколай Петров, политики Николай Марковцев (Владивосток) и Соломон Гинзбург (Калининград).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 20 сентября в 19:05

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG