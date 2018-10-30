В Ингушетии суд отказался закрыть дело по закону о границе с Чечней

Конституционный суд Ингушетии на заседании во вторник отклонил ходатайство о прекращении дела о правомерности закона о границе с Чечней и отводе председателя суда. Дата оглашения вердикта будет определена судом дополнительно, сообщает "Интерфакс".

Накануне двое из 12-ти депутатов Народного собрания Ингушетии отозвали свои подписи под заявлением в суд на соглашение о границе с Чечней. В парламенте республики утверждают, что это автоматически аннулирует жалобу в Конституционный суд .

С запросом в суд обратились депутаты ингушского парламента и жители республики. Ранее Конституционный суд Ингушетии уже дал отрицательный отзыв на законопроект, постановив, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

Тем не менее, 16 октября договор об административной границе между Ингушетией и Чечней вступил в силу. Документ вызывал протесты в Ингушетии – в связи с тем, что договор закрепляет за чеченской стороной участок Сунженского района, который в республике считают своим. 4 октября в столице Ингушетии, Магасе начался бессрочный митинг противников соглашения. Однако позже организаторы приостановили акцию , чтобы обсудить вопрос соглашения о границе с Чечней на открывшемся 30 октября в Назрани Всемирном конгрессе ингушского народа.