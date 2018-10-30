США запретили бизнес с китайским производителем микрочипов

Министерство торговли США запретило американским компаниям сотрудничать с китайской фирмой Fujian Jinhua, которая занимается производством микрочипов. Вашингтон обвинил ее в краже интеллектуальной собственности. По данным американских властей, деятельность этой организации противоречит интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Fujian Jinhua финансируется китайским правительством в рамках проекта, направленного на создание национальной полупроводниковой промышленности. По данным Wall Street Journal, запрет со стороны США подорвет позиции компании, поскольку она сильно зависит от поставок американских технологий.

В апреле США запретили китайской корпорации ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет и ограничили продажи ее продуктов на территории страны. Оказавшись на грани закрытия, компания выплатила миллиардный штраф, провела смену руководства и допустила контролеров из США.

Накануне Financial Times сообщила о том, что китайские ученые, работающие в западных университетах, ведут сбор информации в пользу армии КНР. Ранее вице-президент Майк Пенс выступил с докладом о стратегической угрозе со стороны Китая.