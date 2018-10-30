Прокуратура прекратила дело активистки, вскрывшей вены

Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении активистки Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на полицейской выставке в Москве в знак протеста против нарушения прав заключенных. Об этом сообщает "Правозащита Открытки" (новое название правозащитного проекта "Открытой России") со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Назначенный на вторник допрос Шалиной отменен. Накануне стало известно, что на нее завели дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе "сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний".

25 октября активистка незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольга Шалина провела акцию против нарушения прав заключенных и насилия в колониях и тюрьмах. На выставке "Интерполитех" она залезла на автозак, раскидала листовки с критикой ФСИН, после чего порезала себе руки. Активистку задержали и доставили в больницу.