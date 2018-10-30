Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение о границе с Чечней

Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение об изменении границы с Чечней и потребовал провести референдум по этому вопросу. Решение опубликовано на сайте суда.

Суд постановил, что соглашение, подписанное 26 сентября главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым, "без его утверждения на референдуме Республики не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Ингушетии".

Накануне двое депутатов ингушского парламента отозвали свои заявления в Конституционный суд республики по поводу отмены закона о границе с Чечней. Это произошло после приезда в республику Рамзана Кадырова. В парламенте Ингушетии заявляли, что после отзыва запрос в КС становится недействительным, так как получается, что без двух человек его направили менее трети депутатов.

Однако позже депутат Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов сообщил, что отзыв заявлений двух депутатов не может стать основанием для отмены заседания суда, так как на момент начала разбирательства, 25 октября, необходимое количество депутатов было на месте.



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