Митингующие в Магасе заявили о прекращении акции

В столице Ингушетии Магасе участники согласованного митинга против передачи Чечне части территории республики заявили о прекращении акции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя регионального общественного движения "Совет тейпов ингушского народа" Малсага Ужахова.

Он поблагодарил митингующих и добавил, что 2 ноября в Магасе пройдет общереспубликанская пятничная молитва. Других подробностей агентство не приводит.

В состоявшемся в среду митинге участвовали около тысячи человек, сообщил ранее "МБХ медиа" председатель общественного движения "Опора Ингушетии" и один из лидеров протестов Барах Чемурзиев.

Он также рассказал, что накануне на Всемирном конгрессе ингушского народа было принято решение приостановить уличные протесты против соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней, поскольку цели протестов достигнуты.

Во вторник Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным соглашение об изменении границы с Чечней и потребовал провести референдум по этому вопросу. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после этого заявил журналистам, что суд не может отменить соглашение, и что его компетентность нужно проверить.

26 сентября Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами. Документ вызывал протесты в Ингушетии: по нему Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают своим.

4 октября в Магасе начались акции протеста против соглашения. Позже они были приостановлены до 31 октября.

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проводить митинги на подконтрольных ему территориях, заявив, что после этого участники протестов могут не уехать домой живыми. Так Кадыров отреагировал на оскорбления митингующих в Магасе, которые якобы обозвали его "пастухом".