Полицейский получил пять лет колонии за смерть задержанного от холода

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к пяти годам заключения сотрудника полиции из села Толька, который поместил задержанного в неотапливаемую камеру более чем на сутки, в результате чего тот замерз насмерть. На улице в этот момент температура воздуха составляла минус сорок градусов.

При этом обнаружив тело, полицейский, работавший в селе участковым, вывез его в лес и спрятал в сугробе. Погибшего обнаружили лишь спустя три недели.

Пресс-служба прокуратуры округа сообщает, что преступление произошло 30 декабря 2017 года. Поместив местного жителя в ледяную камеру, участковый ушел праздновать Новый год.

Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. Кроме тюремного срока, осужденного лишили на три года права занимать должности в правоохранительных органах.

При этом в начале 2018 года СМИ, освещая произошедшее, сообщали, что полицейских, оставивших замерзать задержанного, было двое.