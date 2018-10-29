Пентагон готовится разместить на границе с Мексикой 8 тысяч солдат

Пентагон готовится разместить пять тысяч военнослужащих на юго-западном участке американо-мексиканской границы. Решение принято в связи с приближением многотысячной колонной беженцев и переселенцев, намеренных добиваться вида на жительство в США. Колонна продвигается



Объявленная ныне численность военнослужащих США, дислоцируемых на границе, значительно выше, чем сообщалось ранее – 800 солдат. Пятитысячный контингент, как пишет газета Wall Street Journal, примерно равен одной трети от общего числа сотрудников американской таможни, работающих на пограничных контрольно-пропускных пунктах.



Министерство обороны США в начале этого года уже направило в пограничные с Мексикой районы около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.



Колонна беженцев, движущаяся в направлении американской границы через территорию Мексики вызывает пристальное внимание американских СМИ. Поток мигрантов образовался в соседних с Мексикой государствах. Правительство Мексики выступило с программой трудоустройства и предоставления жилья для части переселенцев и их семей. Американские представители также заявили, что тем, кто нуждается в срочком получении убежища, оно будет предоставлено. Однако и мексиканские, и американские заявления, по всей вероятности, не смогут удовлетворить всех желающих добраться до территории США.