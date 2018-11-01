Трамп обещал отправить до 15 тысяч военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп планирует направить в район американо-мексиканской границы до 15 тысяч военнослужащих. Это столько же, сколько в настоящее время несут службу в Афганистане.

Военный персонал будет оказывать помощь уже развернутым на границе сотрудникам Пограничной и Иммиграционной служб.

В настоящее время на южной границе США размещены свыше 5 тысяч военнослужащих и более 2 тысяч национальных гвардейцев. Это в совокупности равно нынешней численности американских контингентов в Ираке и Сирии.

Закон запрещает военным прямо выполнять функции правоохранительных органов, однако армия вправе оказывать им помощь, в том числе в борьбе с беспорядками и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Предстоящие на будущей неделе промежуточные выборы в Конгресс рассматриваются как референдум по политике администрации Трампа. Глава Белого дома дал ясно понять, что его подход к вопросам иммиграции - ключевая тема на этих выборах.

На днях Трамп заявил, что располагает полномочиями своим единоличным указом отменить закрепленное в конституции положение, что любой человек, родившийся в США, имеет право на американское гражданство. В среду, беседуя с журналистами во Флориде, куда он прибыл на предвыборный митинг, Трамп вновь пригрозил заморозить предоставление иностранной помощи странам Латинской Америки, чьи граждане образовали мигрантский караван, движущийся к США.