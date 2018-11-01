Глава МИД Британии: Россия заплатит высокую цену за свои действия

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия заплатит высокую цену за свои действия, если её поведение не изменится. Выступая в исследовательском институте Policy Exchange, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: необходимо вернуть Россию в "основанную на правилах систему международных отношений".

Как отметил Джереми Хант, ранее он считал, что Россия хочет быть частью мировой правовой системы. Его мнение изменилось после вторжения в Грузию в 2008 году и аннексии Крыма в 2014-м, а также кибератак на иностранные правительства и отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества.

По словам главы британского МИД, Соединённое Королевство в ближайшее время "покончит с сетью агентов ГРУ" на своей территории. Именно российскую разведку Лондон подозревает в причастности к кибератакам и отравлению Сергея Скрипаля. В Москве все обвинения на этот счёт категорически отвергают. Заявление Джереми Ханта в российском руководстве назвали "тактикой угроз".