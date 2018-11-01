В Великобритании начали продавать марихуану как лекарственное средство. Пациенты смогут получать лечебный каннабис по рецепту, сообщило британское Министерство внутренних дел. В ведомстве отметили, что поступление в официальную продажу медикаментов на основе каннабиса не приведет к легализации бытового употребления марихуаны.

К изменению правил правительство подтолкнула кампания, которую проводили семья Кэлдуелл, в которой двое детей страдают эпилепсией. Они утверждали, что состояние их сына улучшилось после поездки в Нидерланды, где его лечили маслом конопли. Ранее марихуана считалась наркотиком класса "Б", который было запрещено хранить. За повторное нарушение полагался тюремный срок до пяти лет.

В середине октября в Канаде вступил в силу закон, разрешающий хранение и использование марихуаны в личных целях. Жителям страны позволили выращивать до четырех кустов конопли и иметь при себе не более 30 граммов каннабиноидов. При этом покупка марихуаны без лицензии остается незаконной.

Использование марихуаны в личных целях полностью легально в Уругвае. Употребление марихуаны для получения удовольствия несколько раз признавал законным Верховный суд Мексики. В ближайшее время вопрос о легализации рекреационной марихуаны поступит на рассмотрение в парламент страны.

В последние годы розничная продажа конопли была разрешена в девяти штатах в США, однако, согласно федеральным законам, ее оборот остается незаконным. Противники легализации марихуаны в Канаде настаивали на том, что наркосодержащее растение станет слишком доступным для детей и подростков.