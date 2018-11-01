Нефтяников заставили сдержать цены на бензин. Сколько это продлится?

Российские нефтяные компании согласились заморозить цены на топливо на внутреннем рынке до конца года. Остановить рост цен их фактически заставило российское правительство. Как долго государству будет удаваться воевать против рынка?

Весной, после резкого скачка цен и серии протестных акций "Он нам не царь", правительство обязало нефтяников заморозить цены на топливо. Но из-за снижения курса рубля и дорогой нефти литр АИ-92 в октябре компании продавали в среднем на 4 рубля дешевле, чем могли бы продать на экспортных рынках.

В сентябре топливо начало дорожать: производители бензина подняли оптовые цены на 10 процентов. В рознице бензин подорожал в 36 регионах, сильнее всего в оккупированном Крыму – на 1,4 процента.

Осенью нефтяники отказались сдерживать цены. Нефтяные компании считают, что стоимость литра топлива нужно увеличить на 4–5 рублей. По оценке РБК, с июня нефтяные компании недополучили уже 150 млрд рублей доходов от заморозки цен.

Правительство пообещало в ответ ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. В министерстве финансов сразу же предупредили, что такая мера не решит проблемы с ценами, но убьет нефтепереработку.

По итогам переговоров с правительством нефтяные компании обязались удерживать цены на топливо для внутреннего рынка на уровне июня 2018 года. В 2019 году цены должны расти на основе среднегодовой инфляции. В случае нарушения соглашения правительство может запретить нефтяникам экспортировать нефтепродукты за пределы России.

В октябре вице-премьер Дмитрий Козак обещал отказаться от ручного регулирования цен на топливном рынке. Но на практике оно только усилилось, считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Комментарии

Директор аналитического департамента компании "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов в интервью Радио Свобода также называл принятые правительством меры "режимом ручного управления, который последние годы применяется повсеместно".

По оценке Тремасова, цена на бензин возобновит постепенный рост, когда правительство будет меньше опасаться высокой инфляции – к концу будущего года. Он согласен с оценкой, что меры правительства – нечто вроде "социального налога" на нефтеэкспортеров. Впрочем, продажа бензина нефтяникам в России прибыльна и при нынешних ценах, считает аналитик.

Экономический аналитик Андрей Мовчан в комментарии для РС подчеркивает, что речь идет не об односторонних мерах правительства, а о его договоренности с нефтяными компаниями: