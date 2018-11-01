Четверть россиян не ездили в летний отпуск из-за отсутствия денег

Почти четверть россиян не смогли провести летний отпуск вне дома или работы из-за финансовых проблем, следует из опроса, проведенного "Левада-центром".

На вопрос "Где и как вы провели свой летний отпуск в этом году?" 18 процентов граждан России ответили, что не ездили никуда, "так как не было денег на поездки". Еще пять процентов опрошенных были вынуждены летом подрабатывать.

18 процентов опрошенных использовали отпуск для домашних дел, еще 24 процента респондентов провели отпуск на даче.

Лишь четырем процентам россиян удалось побывать летом в странах дальнего зарубежья. Социологи отмечают, что активно отдыхали за границей только жители Москвы – таких оказалось 18 процентов.

Опрос "Левада-центра" был проведен с 18 по 24 октября в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации. В нем приняло участие 1600 человек.