Один из спонсоров кампании за Брекзит попал под следствие в Британии

Национальное криминальное агентство Великобритании начало расследование в отношении бизнесмена Аррона Бэнкса, который финансировал одну из главных кампаний по выходу страны из Евросоюза – Leave.EU. Предпринимателя, в частности подозревают в том, что он мог получать деньги на агитацию от России.

В июне газета The Sunday Times сообщила о том, что Бэнкс неоднократно встречался с российскими официальными лицами во время подготовки к референдуму по Брекзиту, который прошёл в 2016 году. Предприниматель эту информацию отрицает.

В четверг Бэнкс заявил агентстсву Reuters, что у избирательной комиссии нет доказательств нарушений с его стороны. Он также отверг обвинения в том, что получал от России какое-либо финансирование.

Сторонники Брекзита заявляют, что те, кто стремится оставить Великобританию в Европе, пытаются скомпрометировать результаты референдума путем обвинений о вмешательстве России. Россия неоднократно отвергала свое участие в попытках повлиять на Брекзит.