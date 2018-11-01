Правозащитное движение Льва Пономарева "За права человека" и фонд "В защиту прав заключённых" могут прекратить работу из-за недостатка финансирования. Об этом Пономарёв заявил в интервью "МБХ медиа". Организации не получили гранты президента России по итогам конкурса для некоммерческих организаций.

Движению "За права человека" отказали в президентскому гранте на сумму около десяти миллионов рублей. В первом этапе конкурса ему было отказано на сумму около 12 миллионов рублей. На эти деньги Пономарёв, по его словам, содержал две правозащитные организации с офисом в Москве и 15-20 региональных отделений.

Основная часть гранта пошла бы на защиту социальных и экономических прав граждан: решение проблем рейдерских захватов бизнеса, ЖКХ, сирот и пыток в колониях, — говорит Пономарёв.

В 2012 году в России начал действовать так называемый закон об иностранных агентах. После его вступления в силу НКО в России практически невозможно существовать с иностранным финансированием.

О необходимости заменить зарубежные гранты в правозащите российскими Владимир Путин заявил в 2005 году. Тогда же он выступил против защиты прав в России на деньги западных грантов. Первый конкурс по распределению президентских грантов был проведен в 2006.

Самый крупный грант конкурса в этом году выиграло агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы", которое потратит 112 млн руб. на проект "Юрий Башмет – молодым дарованиям России". Гранты получили 11 отделений организации ветеранов военных конфликтов "Боевое братство" и 47 организаций, связанных с РПЦ.

Пономарёв получал гранты на работу своих организаций в течение восьми лет. Отказ в деньгах он связывает со своей защитой фигурантов дела "Сети" и "Нового Величия".

"Если вы занимаетесь правозащитной деятельностью, то будьте иностранными агентами или организациями при власти," — оценивает правозащитник отказ в гранте.