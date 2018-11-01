Трамп вновь заявил об ужесточении миграционной политики

Соединенные Штаты откажут в предоставлении убежища людям, которые въезжают в страну не через законные пункты въезда. Об этом в четверг на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, мигранты, нарушившие закон, не смогут получить убежище в США.

Трамп также сообщил, что на следующей неделе его администрация представит план урегулирования миграции в США.

На днях Трамп заявил о намерении отменить закрепленное в конституции США положение, что любой человек, родившийся на территории страны, имеет право на американское гражданство. Кроме того президент пригрозил заморозить предоставление иностранной помощи странам Латинской Америки, чьи граждане образовали караван, движущийся к США.