В Сеть выложены данные пользователей Facebook. Следы ведут в Россию

Хакеры выложили в интернет данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook. У более 80 тысяч профилей в открытый доступ попали личные сообщения, сообщает Би-би-си. Злоумышленники утверждают, что всего им удалось украсть данные 120 миллионов человек. Для взлома хакеры использовали расширения для браузеров с вредоносным кодом.

Данные пользователей выставлены на продажу. Взломщики продают один профиль Facebook по цене в 10 центов. Взлому подверглись учетные записи людей из более чем 200 стран. Больше всего украденных аккаунтов из Украины, также пострадали пользователи из США, Британии и России.

Би-би-си указывает, что к запуску сайта по продаже чужих данных могут быть причастны хакеры из России. При создании страницы взломщики указали адрес электронной почты с сервисом mail.ru, а сам сайт имеет IP-адрес в Санкт-Петербурге. При этом связи с петербургской "фабрикой троллей" установить не удалось.

Утечка данных стала третьей для Facebook, предыдущая произошла в сентябре. Соцсеть сообщила о взломе 50 миллионов аккаунтов из-за уязвимости в настройках. Позднее эту цифру снизили до 30 миллионов. В марте произошел скандал, связанный с британской компанией Cambridge Analytica. Выяснилось, что с 2015 года она собирала данные пользователей соцсети. В базе данных компании оказалось 87 миллионов учетных записей.