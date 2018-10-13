Социальная сеть Facebook раскрыла подробности о сентябрьском взломе сервиса хакерами. В результате кибератаки хакеры получили доступ к данным почти 30 миллионов пользователей, у 29 миллионов из них была получена чувствительная информация. Об этом сообщил вице-президент Facebook Гай Росен.

У 15 миллионов пользователей взломщики получили имена и контактные данные, включая указанные в профиле номера телефонов и адреса электронной почты. У 14 миллионов пользователей взломщики, кроме контактных данных, получили всю информацию из профиля, включая статус отношений, религию, образование и место работы. Об этих пользователях взломщики узнали последние десять просмотренных страниц в сети, последние запросы в поиске Фейсбука и последние 10 мест, посещение которых они отмечали. В некоторых случаях злоумышленники получили фрагменты переписок пользователей – сообщения, полученные администрируемыми ими страницами.

Данные еще миллиона попавших под атаку пользователей хакеры не получили, утверждают в сервисе.

Об атаке на Facebook сервис сообщил в конце сентября 2018 года. Тогда сообщалось, что неизвестным удалось получить цифровые ключи ряда пользователей. Корпорация утверждала, что сбросила не только 50 миллионов "маркеров доступа", которые оказались под угрозой, но и ключи 40 миллионов других владельцев аккаунтов.

В апреле основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось давать показания в Конгрессе США в связи со скандалами вокруг утечки данных пользователей крупнейшей социальной сети. "На нас лежит ответственность не только за создание инструментов коммуникации, но и за их защиту", – заявил он в начале своего выступления перед депутатами.