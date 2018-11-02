"Репортеры без границ" требуют освободить издателя "Новых колёс"

Международная организация “Репортеры без границ” обратилась в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН в связи с делом калининградского журналиста Игоря Рудникова. Авторы обращения призывают Совет по правам человека потребовать от российских властей немедленного освобождения издателя газеты "Новые колёса".

Преследование Рудникова и его коллег является "ярким примером того, как в России устанавливается контроль над независимой прессой", заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир.

Издатель независимой калининградской газеты “Новые колёса”, депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников был задержан 1 ноября 2017 года по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, он требовал 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления Следственного комитета России Виктора Леденёва за прекращение компрометирующих генерала публикаций в газете.

В издании "Новые колёса" неоднократно выходили резонансные материалы, в том числе расследования о дорогой недвижимости, предположительно принадлежащей Леденёву. Также Рудников делал депутатское обращении на имя генпрокурора Юрия Чайки.

Вместе с Рудниковым по уголовному делу проходит экс-заместитель полпреда президента в Северо-Западном административном округе Александр Дацышин. Он заключен под домашний арест. По версии следствия, Рудников и Дацышин разработали преступный план вымогательства денег у Леденёва .

После задержания Игорь Рудников был лишен депутатского мандата. 26 сентября 2018 года его содержание под стражей было продлено еще на шесть месяцев.

“Репортеры без границ” напоминают, что на Рудникова за годы его работы было совершено два покушения, также имели место многочисленные судебные преследования. Дело о вымогательстве в организации называют полностью сфабрикованным.