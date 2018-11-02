В Бурятии члена группировки рабовладельцев осудили условно

Суд в Бурятии приговорил жительницу республики к четырем годам колонии условно по обвинению в организации незаконной миграции и использовании рабского труда. По версии следователей, Насиба Кулдашева состояла в преступной группировке, где выполняла роль переводчика и надсмотрщика, сообщает "Сибирь.Реалии".

Члены группировки заманивали в Россию жителей Узбекистана под предлогом работы, а затем отбирали у них документы и заставляли трудиться под угрозой физического и сексуального насилия. Пострадавших содержали за колючей проволокой, а за "невыполнение плана", заставляли работать всю ночь.

Прокурор просил для Кулдашевой восемь с половиной лет колонии, однако ей сократили срок и назначили условное наказание за сотрудничество со следствием и признание вины.

Правозащитники узнали о банде рабовладельцев после обращения родственницы одной из потерпевших. Жертве удалось достать мобильный телефон и дозвониться до семьи. После этого правозащитники связались с уполномоченным по правам человека в Бурятии.

Согласно законодательству, по статье об организации незаконной миграции группой лиц виновным грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей, а за использование рабского труда с тяжкими последствиями для здоровья – до 15 лет.